Пенсію підвищать п'яти категоріям пенсіонерів: хто й коли може чекати збільшення виплат у 2022 році

У 2022 році уряд планує провести кілька етапів підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Читайте також: Чи зарахують пенсіонеру до трудового стажу догляд за людиною з інвалідністю

З 1 березня відбудеться щорічна індексація пенсій. Проіндексують пенсії для приблизно 10 млн. пенсіонерів. Загалом в Україні 11,4 млн пенсіонерів.



З 1 січня перерахують пенсію інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.



У березні також збільшиться компенсація українцям віком від 75 років.



Двічі у 2022 році зросте мінімальна пенсія, прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 липня 2022 року — 2027 гривень;

з 1 грудня 2022 року — 2093 гривні.



Тоді ж перерахують за стаж понад норму.



З 1 жовтня збільшаться виплати особам віком 70−75 років. Щомісячна доплата до пенсії становитиме до 300 грн. За трудового стажу 25/20 років пенсія становитиме не менше 2500 грн, при 35/30 роках стажу — не менше 3000 грн.



Крім того, жінкам, які досягли 60-річного віку та виходять на пенсію у 2022 році, встановлюватиметься підвищення до пенсії у розмірі 9 відсотків.

Фото: https://ua.depositphotos.com

301

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter