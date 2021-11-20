У новому році комуналка подорожчає: за які послуги доведеться платити більше

2022 року в Україні зростатимуть тарифи на комунальні послуги. У зв'язку з цим збільшиться кількість українців, яким знадобиться субсидія на оплату послуг ЖКГ.

На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, деякі види комунальних послуг для населення зростуть до 70%, пише «НаПенсії».

У 2022 подорожчають:

- електроенергія — на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу;

- опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону;

- водопостачання та каналізація — на 20−30%;

- квартплата — зросте в ціні приблизно на 10%, без урахування капітальних ремонтів;

- газ для споживачів — від 15 до 20% (майже 9 грн. за куб);

- газ для теплокомуненерго — від 30 до 50% (максимум 8,5 грн. за кубометр);

- доставка газу — близько 40−60% (від 4 до 5 грн.).

Рішення про подорожчання послуг теплопостачання вже ухвалено, але поки що не набуло чинності.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову про внесення змін до порядку та умов надання житлових субсидій.

«ФАКТИ» розповідали, як українцям встигнути отримати решту грошей від субсидії.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter