У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

У грудні в Україні зросте мінімальна заробітна плата до 6500 гривень. Відповідно підвищаться всі соцвиплати, прив'язані до неї. Про це в інтерв'ю «Фактам» розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Мінімальна пенсія для 65-річних пенсіонерів та старших, які мають необхідний страховий стаж, зросте на 200 грн до 2600 гривень. Для жінок необхідно мати 30 років стажу, для чоловіків — 35.

Мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму для людей непрацездатного віку, зросте на 80 гривень та становитиме 1934 гривні (зараз це 1854 грн).

60-річні українці, які цього року підуть на пенсію за наявності необхідного трудового стажу, отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 2600 грн.

Приблизно по 400 грн отримають пенсіонери, чиї пенсії становлять від 3000 до 5000 грн.

Крім того, збільшаться індивідуальні доплати за наднормативний стаж, надбавки.

Перерахунок відбудеться автоматично. Пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в уряді розраховують, що з 2022 року середня пенсія в Україні становитиме 4 тисячі гривень.

«ФАКТИ» розповідали, що робити пенсіонеру у разі втрати даних за якийсь період його трудової діяльності.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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