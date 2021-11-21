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Підвищення пенсій з 1 грудня: кому з українців додадуть по 800 грн

7:48 21 листопада 2021
руки

Цього року на українських пенсіонерів очікує ще одне підвищення пенсійних виплат. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Мінімальна пенсія зросте на 80 грн — з 1854 до 1934 грн, а максимальна — на 800 грн. Ті, у кого зараз розмір пенсії 18 540 грн, отримуватимуть 19 340 грн.

Наразі близько 40% українців офіційно отримує мінімальну зарплату. На момент виходу на пенсію за наявності 35 років страхового стажу вони зможуть претендувати лише на мінімальну пенсію.

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Надбавку за кожен рік стажу понад норму збільшать з 18,54 до 19,34 грн.

Мінімальна пенсія для пенсіонерів від 65 років та старших зі стажем 30/35 років зросте на 200 грн до 2600 гривень.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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