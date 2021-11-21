Підвищення пенсій з 1 грудня: кому з українців додадуть по 800 грн

Цього року на українських пенсіонерів очікує ще одне підвищення пенсійних виплат. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Мінімальна пенсія зросте на 80 грн — з 1854 до 1934 грн, а максимальна — на 800 грн. Ті, у кого зараз розмір пенсії 18 540 грн, отримуватимуть 19 340 грн.

Наразі близько 40% українців офіційно отримує мінімальну зарплату. На момент виходу на пенсію за наявності 35 років страхового стажу вони зможуть претендувати лише на мінімальну пенсію.

Надбавку за кожен рік стажу понад норму збільшать з 18,54 до 19,34 грн.

Мінімальна пенсія для пенсіонерів від 65 років та старших зі стажем 30/35 років зросте на 200 грн до 2600 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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