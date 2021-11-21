В Україні змінилися правила надання субсидій: у яких випадках купівля житла не завадить отриманню виплат від держави

Право отримання житлових субсидій мають ті сім'ї, у яких платіж за комунальні послуги перевищує 15 відсотків сукупного місячного доходу.

Уряд змінив порядок надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг найбільш незахищеним категоріям українців. Про це повідомляється на Урядовому порталі.



Відповідно до змін, право на субсидію отримають громадяни у таких випадках:



- якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менш як чотири мінімальні заробітні плати віком від 5 років;

- якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

- при придбанні житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні права осіб на одержання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Людям, які звернуться за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців після початку опалювального періоду, субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.

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Для мешканців населених пунктів на лінії розмежування на Донбасі, які залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, розмір субсидії в опалювальний сезон обчислюватиметься з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які призначені для електроопалення.

Від таких громадян знадобиться лише акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- чи газопостачання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українцям встигнути отримати решту грошей від субсидії за минулий опалювальний сезон.

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