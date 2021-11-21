150 грн на кожну дитину: які доплати зможуть отримати деякі українки у 2022 році

Згідно з пенсійним законодавством, на даний момент пенсії чоловіків та жінок у нашій країні відрізняються. Однією з причин такої ситуації, пояснили у Пенсійному фонді України, стало те, що у жінок переривається трудовий стаж, коли вони йдуть у декрет щодо догляду за дітьми.

Щоб виправити подібне становище, нині жінкам у разі виходу на пенсію зараховують не лише ті роки, коли вони офіційно працювали, а й періоди, коли вони займалися вихованням дітей.

Крім того, деякі жінки мають додаткові пільги від держави.

Такі пільги призначені жінкам, які народили 5 або більше дітей та виховували їх до 8-річного віку, а також матері осіб з інвалідністю з дитинства.

Дана група жінок має право на пенсію за віком після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. А якщо жінка виховує неповнолітніх дітей, то наступного року їй належить надбавка до пенсії у розмірі 150 грн на кожну неповнолітню дитину.

До того ж, у 2022 році Кабмін планує збільшити пенсії жінкам за наявності 29 років страхового стажу. У такому разі їх щомісячні виплати зростуть на 9%.

Крім жінок додаткові виплати наступного року отримуватимуть колишні військові розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та одержують пенсію згідно з «військовим» законом № 2262 — їм проведуть перерахунок пенсій, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

Як писали «ФАКТИ», найближчим часом на українських пенсіонерів очікує ще одне підвищення пенсійних виплат. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії. Мінімальна пенсія зросте на 80 грн. — з 1854 до 1934 грн., а максимальна — на 800 грн. Ті, у кого зараз розмір пенсії 18 540 грн, отримуватимуть 19 340 грн.

Також раніше «ФАКТИ» розповідали, у яких випадках період безробіття буде зарахований до трудового стажу.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter