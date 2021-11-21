У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

В Україні з 1 січня 2022 року фізособи-підприємці (ФОПи) повинні використовувати касові апарати та видавати своїм клієнтам чеки, пише «Дебет-Кредит».

Державна податкова служба у Донецькій області нагадує, що відповідно до п. 61 підрозділу 10 розділу XX «Інші перехідні положення» ПКУ, з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року касові апарати не застосовуються фізичними особами-підприємцями, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Зараз ця сума становить 1 320 000 гривень.

У разі перевищення ФОПом в календарному році обсягу доходу 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, застосування касового апарату для такого підприємця є обов'язковим. Таке застосування починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області Віталій Долгальов, незалежно від обраного виду діяльності з 1 січня 2021 року касові апарати повинні застосовувати підприємці — єдинники другої — четвертої груп, які реалізують:

• технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;

• лікарські засоби, вироби медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

• ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

«Суб'єкти господарювання мають можливість користуватися як апаратним, так і програмним РРО — це може бути програма, чи додаток на смартфон, планшет, комп’ютер, який дозволяє з будь-якого пристрою сформувати розрахунковий документ. Відповідне програмне забезпечення надається ДПС суб’єктам господарювання безкоштовно», — нагадав він.

Як писали «ФАКТИ», ФОПи, які не встановлять касові апарати з 2022 року, поки не будуть піддаватися санкціям, проте тільки тому, що в Україні до кінця карантину діє мораторій на перевірки.

Фото: pixabay.com

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