Вимоги до пенсії посилюються: кого можуть залишити без виплат 2022 року

В 2022 році знову підвищаться вимоги до страхового стажу, необхідного для отримання пенсії після досягнення 60 років. Нововведення перераховані в законі «Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування» .

Так, у 2022 році на пенсію зможуть вийти лише чоловіки та жінки, які досягли віку 60 років, і мають не менше 29 років страхового стажу (на рік більше, ніж потрібно зараз). У стаж враховують не просто роки роботи, а періоди, коли працівник робив відрахування до Пенсійного фонду.

Таким чином, пенсію за віком у 2022 році не зможуть отримувати наступні категорії осіб:

які досягли 60 років, але мають менше 29 років страхового стажу;

які досягли 63 років, але напрацювали менше 19 років стажу (потрібно 19−29 років);

у віці 65 років, але не маючи 15 років стажу (закон вимагає 15−19 років).

Усі, хто у 65 років не зможе підтвердити хоча б 15 років стажу, мають право претендувати хіба що на соціальну пенсію. З грудня 2021 року до 1 липня 2022 року вона становитиме 1934 грн, з липня по грудень 2022 року — 2027 грн, з 1 грудня 2022 року — 2093 грн.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ», коли мінімальна пенсія сягне 4 тисяч гривень.

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