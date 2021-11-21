Нові правила обліку для ФОП: кого стосується та що зміниться з 26 листопада

З 26 листопада набуває чинності новий порядок обліку товарних запасів для фізосіб-підприємців (ФОП). Нові правила поширюються на фізосіб-підприємців, у тому числі на спрощенців на єдиному податку, перерахованих у законі про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це повідомила Державна податкова служба.

Згідно з новими правилами, ФОП зобов'язані:

вести облік товарних запасів, регулярно вносячи дані про надходження та вибуття товарів у спеціальну форму (електронну чи паперову);

продавати лише ті товари, які відображені в обліковій формі. До початку реалізації товарів необхідно занести дані у форму.

зберігати первинні документи, на підставі яких внесено записи до облікової форми.

Якщо ФОП має кілька точок продажу товарів, то облік повинен вестися за кожним місцем окремо.

Нагадаємо, представники малого бізнесу були незадоволені нововведеннями. Вони підозрюють, що для правильного ведення обліку знадобиться бухгалтер, а це означає нове підвищення витрат, яке доведеться закласти в ціні товару. В Асоціації малого та середнього бізнесу вважають, що облік має бути не тотальним, а зосередитись на точках торгівлі тютюновими виробами та алкоголем, великою побутовою технікою.

Фото pixabay.com

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