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Нові правила обліку для ФОП: кого стосується та що зміниться з 26 листопада

18:34 21 листопада 2021
фоп

З 26 листопада набуває чинності новий порядок обліку товарних запасів для фізосіб-підприємців (ФОП). Нові правила поширюються на фізосіб-підприємців, у тому числі на спрощенців на єдиному податку, перерахованих у законі про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це повідомила Державна податкова служба.

Згідно з новими правилами, ФОП зобов'язані:

  • вести облік товарних запасів, регулярно вносячи дані про надходження та вибуття товарів у спеціальну форму (електронну чи паперову);
  • продавати лише ті товари, які відображені в обліковій формі. До початку реалізації товарів необхідно занести дані у форму.
  • зберігати первинні документи, на підставі яких внесено записи до облікової форми.

Якщо ФОП має кілька точок продажу товарів, то облік повинен вестися за кожним місцем окремо.

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Нагадаємо, представники малого бізнесу були незадоволені нововведеннями. Вони підозрюють, що для правильного ведення обліку знадобиться бухгалтер, а це означає нове підвищення витрат, яке доведеться закласти в ціні товару. В Асоціації малого та середнього бізнесу вважають, що облік має бути не тотальним, а зосередитись на точках торгівлі тютюновими виробами та алкоголем, великою побутовою технікою.

Фото pixabay.com

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