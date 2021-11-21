26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Термін спливає 22 листопада: у податковій попередили підприємців про важливі платежі

0:17 22 листопада 2021
калькулятор

22 листопада — останній термін сплати єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих робітників за жовтень 2021 року. Про це попередила Державна податкова служба.

Вказаний термін сплати ЄСВ стосується всіх суб'єктів господарювання, крім гірничих підприємств, які мають сплатити внесок за найманих працівників до 29 листопада.

Читайте також: Зміна системи оподаткування «ФОПу»: коли та яка звітність подається

Крім того, до 22 листопада до податкової необхідно подати звіт щодо:

  • акцизного податку за жовтень 2021 року;
  • платі за землю (земельного податку або орендної плати за землю державної чи комунальної власності) за жовтень 2021 року;
  • податку на додану вартість за жовтень 2021 року;
  • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, за користування надрами, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку.

Читайте також: Щомісячна податкова звітність підприємців: кому це вигідно

Нагадаємо, раніше податкова склала календар для фізосіб-підприємців, вказавши, коли вони мають подавати звітність, сплачувати ЄСВ та єдиний податок.

Фото pixabay.com

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

гривні

У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

DZIDZIO & Slavia

DZIDZIO виповнилося 38 років: колишня дружина та мама приготували йому незвичайні «подарунки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.