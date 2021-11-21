Термін спливає 22 листопада: у податковій попередили підприємців про важливі платежі

22 листопада — останній термін сплати єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих робітників за жовтень 2021 року. Про це попередила Державна податкова служба.

Вказаний термін сплати ЄСВ стосується всіх суб'єктів господарювання, крім гірничих підприємств, які мають сплатити внесок за найманих працівників до 29 листопада.

Крім того, до 22 листопада до податкової необхідно подати звіт щодо:

акцизного податку за жовтень 2021 року;

платі за землю (земельного податку або орендної плати за землю державної чи комунальної власності) за жовтень 2021 року;

податку на додану вартість за жовтень 2021 року;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, за користування надрами, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку.

Нагадаємо, раніше податкова склала календар для фізосіб-підприємців, вказавши, коли вони мають подавати звітність, сплачувати ЄСВ та єдиний податок.

Фото pixabay.com

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter