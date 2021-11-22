Мінімалка, наднормативний та повний страховий стаж: як зміниться пенсія з 1 грудня

З 1 грудня в Україні підвищаться не лише мінімальні пенсії, а й пенсійні виплати особам, які встигли заробити повний страховий стаж. У Мінсоцполітики запевняють, що Пенсійному фонду вистачить коштів на підвищені виплати і затримок із пенсіями не буде.

Мінімальні пенсії через перегляд прожиткового мінімуму підвищаться з 1 грудня з 1854 до 1934 гривень. Згідно зі статистикою, такі пенсії отримують 1,8 млн. пенсіонерів.

Пенсії чоловікам та жінкам віком від 65 років, які заробили 35/30 років стажу, підвищаться на 200 грн — з 2400 гривень до 2600 грн. Це пов'язано із переглядом з 1 грудня мінімальної зарплати. Пенсію у розмірі 2,4 тис. гривень наразі отримують близько 4,6 млн осіб.

Виростуть з 1 грудня надбавки до пенсії за понаднормативний стаж (понад 30 років у жінок та 35 років у чоловіків). За додатковий робочий рік максимальна доплата становить 1% від мінімальної пенсії. З 1 грудня 2021 року кожен рік стажу понад норму додаватиме до пенсії 19,34 грн.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики підрахували, що зараз середня пенсія в Україні становить 3867 грн, а після грудневого підвищення має в середньому становити 4000 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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