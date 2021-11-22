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Гроші

ЄСВ та єдиний податок у 2022 році: як зміняться суми для ФОПів з 1 січня

8:34 22 листопада 2021
гроші

У 2022 році для фізичних осіб — підприємців (ФОП) встановлено нові суми єдиного податку та єдиного соціального внеску. Пов'язано це з тим, що у бюджеті-2022 закладено нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а отже, податкові відрахування підвищаться аналогічно. Про це попередила Державна податкова служба.

Для ФОП першої групи єдиний соціальний внесок складе:

  • з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн (20% мінімальної зарплати);
  • з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок становитиме 248,10 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Для ФОП другої групи ЄСВ складе:

  • з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн;
  • з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Також необхідно буде сплатити 1300,0 грн. єдиного податку (20% від мінімальної зарплати).

Для ФОП третьої групи ЄСВ рахується, як і в попередніх випадках:

  • з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн;
  • з 01 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок до бюджетних показників не прив'язаний та розраховується як 5% доходу (для платників ПДВ — 3% доходу плюс ПДВ).

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Для ФОП на загальній системі оподаткування :

  • ЄСВ з 1 січня 2022 року складе 1430,0 грн;
  • з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Податок становить 18% від доходу і додатково сплачується 1,5% військового збору з чистого доходу (різниця між загальним оподатковуваним доходом та документально підтвердженими витратами на госпдіяльність).

Усі групи підприємців можуть сплачувати не лише мінімальний розмір ЄСВ. Закон передбачає, що максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2022 року становитиме 21450,0 грн, з 1 жовтня — 22110 грн.

Коли в Україні буде встановлено реальний прожитковий мінімум і чи можна від нього «відв'язати» численні платежі та адміністративні збори, читайте в інтерв'ю міністра соцполітики Марини Лазебної «ФАКТАМ».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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