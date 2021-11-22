Рекордна ціна на стратегічний продукт: чому зростає та де знайти найдешевше сало

В Україні спостерігається стабільне зростання цін на сало. Раніше виробники прогнозували, що стратегічний продукт подорожчає до новорічних свят максимум до 250 грн за кг. Зараз зрозуміло, що прогнози були надто оптимістичними. У Києві ціни на сало побили рекорд, і на ринках уже можна спостерігати цінники 500 гривень за кілограм.

«Найдешевший продукт по 200 грн, є по 300 і 350, найближчий до продавщиці — 500. Сало по 19 доларів за кіло — це вражає «, — констатує у Facebook мешканець Києва Роман Горяйнов, побувавши на Житньому ринку на Подолі.

Ціни вражають. Фото Роман Горяйнов/Facebook

Різке підвищення цін почалося приблизно з початку листопада. Ще у жовтні народний депутат Ірина Геращенко хвалилася, що на Черкащині зустріла «генеральське» сало по 180 грн/кілограм, хоча у Києві ціна на нього стартує з 300 гривень.

Фото Iryna Gerashchenko/Facebook

Доїхавши до Херсонської області, черкаське сало відразу додає в ціні

Фото Віталій Богданов/Facebook

На Вінниччині сало на ринках пропонують по 140 гривень за кілограм, але, як вважають виробники, їм теж не уникнути загальної тенденції до підвищення цін. Відіграло свою роль скорочення поголів'я свиней, подорожчання корми. З огляду на те, що причин для зниження цін на зернові немає (дорожчають газ, мінеральні добрива), не буде і передумов для здешевлення продуктів тваринництва, зокрема й сала.

На Вінниччині сало пропонують по 140 грн за кг. Фото vinnitsa.info

Нагадаємо, в асоціації «Свинарі України» зазначали, що за рік витрати свинарських господарств зросли на 25% - подорожчали не лише корми та енергоносії, а й ветеринарні послуги, збільшились витрати на оплату праці. Ті господарства, що виживуть і не переорієнтуються на м'ясне свинарство, у будь-якому разі мають підвищити ціни на сало.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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