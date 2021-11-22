В Україні з січня 2022 року посилять вимоги до стажу для виходу на пенсію

З 2022 року в Україні посилюються вимоги для виходу на пенсію за віком — щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, у майбутнього пенсіонера страховий стаж має становити не менше 29 років, що на рік більше, ніж у 2021 році.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу та становить 60, 63 та 65 років.

У 63 роки вийти на пенсію зможуть люди, страховий стаж яких становить від 19 до 29 років, а у 65 — від 15 до 19 років.

Якщо до 65-річного віку у людини буде менше 15 років страхового стажу, то вона може претендувати, хіба що, на соціальну пенсію, яка відповідає прожитковому мінімуму для тих, хто втратив працездатність: з грудня 2021 року до 1 липня 2022 року вона становитиме 1934 грн. липня по грудень 2022 року — 2027 грн, з 1 грудня 2022 року — 2093 грн.

Страховий стаж — час роботи, коли із зарплати людини робилися відрахування до Пенсійного фонду. Стаж, отриманий до 2004 року (якщо це підтверджено документально), зараховується як страховий.

Зарахують до страхового стажу й час навчання у виші на денній формі, якщо людина навчалася до 1.01.2004 року. Після цієї дати навчання у вишах, так само як і в училищах, середніх навчальних закладах до страхового стажу не зараховується.

Якщо у трудовій книжці немає потрібної записи, а диплом втрачено, то підставоюзарахування часу навчання може бути довідка чи інші документи, виданими на базі архівних даних і які містять інформацію про періоди навчання.

Якщо людині трохи не вистачає для страхового стажу, але на пенсію вже хочеться, то його можна «докупити». Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі обов'язкового страхування. Вартість стажу розраховується за спеціальною формулою та залежить від мінімальної зарплати.

Фото з Pixabay.

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