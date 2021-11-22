«Швидких» кредитів «під 0%» більше не буде: що змінилося

Українці, як і громадяни інших країн, часто купують товари у кредит. Для цього використовують не лише гроші банків, а й кошти всіляких небанківських фінансових організацій, які часто обіцяють вигідніші, більш «швидкі» кредити. Однак довгі роки такі позички залишалися досить ризикованими, оскільки насправді в договорах приховано чимало кабальних умов і додаткових платежів. Нерідко, підписавши такий договір, людина ставала винна набагато більшу суму, ніж розраховувала, причому борг цей зростав у геометричній прогресії. Останнім часом ситуація із захистом прав позичальників дещо покращилася. Зокрема, було ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості». А нещодавно Національний банк України ухвалив низку важливих постанов, що регулюють діяльність небанківських фінансових установ.

На всіх вебсайтах кредитних установ мають з'явитися кредитні калькулятори

Посилені вимоги до організацій, які мають право видавати споживчі кредити населенню. Зокрема це стосується мікрокредитних організацій, які пропонують «швидкі» кредити та «гроші до зарплати». Тепер усі вони будуть зобов'язані розкривати повну інформацію про вартість кредиту, рекламуючи його на своїх вебсайтах. Тобто жодних оголошень про «кредити під 0%, або 0,01%» не має бути, оскільки це обман споживачів. Причому інформація має бути у вигляді файлу з вичерпними даними про повну вартість, умови отримання послуги, наслідки порушення договору за кредитом тощо, щоб кожен споживач зміг завантажити такий файл та ознайомитися з будь-якими нюансами отримання позики. А ще невдовзі на всіх вебсайтах кредитних установ мають з'явитися кредитні калькулятори, щоб потенційний позичальник мав можливість ознайомитися з усіма витратами за вибраними умовами позики.

Крім того, згідно з іще однією постановою НБУ, за новими правилами почнуть працювати страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, лізингові компанії та інші небанківські фінансові установи. Зокрема, незабаром вони будуть відкрито публікувати такі дані про себе:

точну назву та адресу компанії, а також її відокремлені підрозділи;

список послуг, які має право надавати компанія ;

список сайтів, що належать компанії;

перерахування осіб, які надають посередницькі послуги, тощо.

Крім того, обов'язковою є публікація бухгалтерської інформації. До неї належить фінансова звітність, яка має бути підтверджена незалежним аудитором. Вся опублікована інформація має бути актуальною, а її пошук — простим, зазначається у постанові НБУ. Зокрема, пошукова система під час роботи з сайтом має виявляти інформацію за ключовими словами. Якщо компанія змінює сайт, всі дані та файли мають з'явитися на новому ресурсі не більше ніж за 5 днів. Протягом цього періоду користувач повинен мати доступ до старого сайту.

«Клієнту має надаватися вся інформація про сукупну суму плати за кредит»

Про те, як нові правила вплинуть на діяльність небанківських фінансових установ та захист прав позичальників, «ФАКТАМ» розповів керуючий партнер Консалтингової компанії «Фінансова студія» кандидат економічних наук Євген Невмержицький.

— Що саме змінюється у діяльності небанківських фінустанов?

— Дані положення НБУ як регулятора ринку фінансових послуг, що надаються небанківськими фінансовими установами, доповнюють один одного в аспектах надання постачальниками фінансових послуг інформації про себе та фінансові продукти, які вони пропонують. Зокрема, конкретизується необхідна інформація, яка в обов'язковому порядку має бути розкрита та надана клієнту — з метою чіткого, однозначного та максимально повного інформування людини про умови кредитування. А саме: інформація про сукупну суму плати за кредит, включно з усіма додатковими послугами з його оформлення та супроводу. Наприклад, страховки, нотаріальні оформлення, будь-які види додаткових комісійних.

Також конкретизовано вимоги до реклами фінансових послуг таким чином, щоб клієнт мав адекватне сприйняття умов їх отримання. Дані вимоги щодо інформування клієнтів про умови фінансових послуг виписані у найдрібніших деталях, і тепер усі фінустанови зобов'язані їх дотримуватись.

— Яку інформацію відтепер зобов'язані оприлюднити такі фінустанови та як її може знайти пересічний споживач?

— Усі дані, що надаються поточним та потенційним клієнтам, мають бути розміщені на вебресурсах постачальників фінансових послуг. Також вони окремо надсилаються в повідомленнях клієнтам, які вже користуються послугою. Насамперед ця інформація стосується умов використання кредиту, а саме: процентні ставки, суми періодичних платежів, строки погашення, плата за додаткові послуги з супроводу та обслуговування кредиту, а також умови його надання.

Також це детальна інформація про постачальника послуги, включно з даними про фінансові ліцензії регулятора на надання конкретних послуг. Вся ця інформація має бути у відкритому доступі на вебресурсах фінансової установи у структурованому вигляді згідно з єдиними стандартами, щоби будь-хто зміг легко її знайти у звичному, зрозумілому та одноманітному вигляді.

«Ті, хто вважав за краще обманювати клієнтів шляхом маніпуляції інформацією, й надалі намагатиметься застосовувати подібні методи»

— Чи не закриється багато небанківських фінустанов через таке посилення вимог?

— Посилення вимог спрямоване на запобігання маніпуляціям з інформацією кредиторів, спробам обману клієнтів різними способами, наприклад, через приховування істотних умов комісійних або додаткових послуг, плата за які може бути вищою, ніж плата за сам кредит. Кредитори часто навмисно рекламували нульову плату за перший день або кілька днів кредиту та нічого не повідомляли про подальшу плату або плату за оформлення кредиту, або за його перерахування чи інші суттєві платежі. Таким чином, у клієнта формувалося одне уявлення про плату за кредит, а насправді сума була значно вищою, що кредитор спеціально приховував, аби клієнт узяв кредит. Якщо зараз, після посилення вимог регулятора до розкриття інформації кредиторами, деяким із них доведеться закритися, а саме — тим, які конкурували шляхом введення в оману клієнтів, то це лише оздоровить ринок фінансових послуг.

— Як нові правила позначаться на фінансовій безпеці споживачів? Чи пом`якшають умови надання кредитів?

— Нові правила мають посилити фінансову безпеку споживачів, оскільки вони зможуть вимагати від фінустанов дотримання правил, встановлених регулятором, і порушувати ці правила буде вже складніше. Але очікувати більшої лояльності кредиторів я б не став, оскільки ті, хто віддавав перевагу обману клієнтів шляхом маніпуляції інформацією, намагатимуться й надалі застосовувати подібні методи для залучення клієнтів, а не підвищувати свою привабливість за допомогою професіоналізму, різних методів лояльності та підвищення якості послуг.

«НБУ має широкий інструментарій для контролю — від штрафів до позбавлення ліцензії»

— Як НБУ забезпечуватиме виконання нових правил? Чи може він застосовувати санкції до порушників та які саме?

— НБУ має широкий інструментарій для контролю виконання регуляторних вимог фінустановами — від фінансових санкцій у вигляді штрафів до позбавлення ліцензії. Як поводитиметься Нацбанк, покаже час, але поки що НБУ сам не виконує свої ж обіцянки, дані в аспекті захисту прав споживачів фінансових послуг.

Створений спеціалізований підрозділ має більше номінальний характер із видачі відписок на численні скарги клієнтів. Кредитори, як і раніше, широко дають рекламу про «нульові відсоткові ставки», і це далеко не завжди призводить до санкцій до цих кредиторів та позбавленню ліцензії.

Споживачі фінансових послуг повинні самостійно вибирати собі найсумлінніших кредиторів та самостійно розбиратися з порушенням своїх прав нечесними постачальниками фінансових послуг. Благо на ринку є багато високопрофесійних фінансових установ, які цінують свою репутацію і надають фінансові послуги високої якості, не вдаючись до обману клієнтів", — підсумував експерт.

Варто нагадати, що нещодавно набув чинності наказ Мін'юсту про автоматичне списання боргів, згідно з яким низка банків може автоматично списувати кошти з рахунків українців. Про те, як саме та за які борги відбувається арешт рахунків, «ФАКТАМ» докладно розповіли юристи.

Фото pixabay.com

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