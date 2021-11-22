Субсидії на комуналку: хто може розраховувати та скільки сплачуватимуть українці з власної кишені

Субсидія на оплату послуг ЖКГ нараховується, якщо домогосподарство сплачує понад 15 відсотків свого сукупного доходу за комуналку.

«За статистикою минулого опалювального сезону субсідіанти віддавали за комуналку у середньому 11 відсотків свого доходу, решту оплачувала держава», — заявила в інтерв'ю thepage.ua міністерка соцполітики Марина Лазебна.

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За її словами, критерії нарахування субсидій «скоригували у бік підвищення адресності та справедливості»: почали враховувати факти дорогих покупок чи наявність другого житла. Однак, як і раніше, кожне звернення за субсидією розглядається індивідуально.

«Рішення про призначення субсидії ухвалюється протягом 10 днів. За цей час орган соцзахисту перевірить відомості, зазначені у заяві та декларації людини» , — зазначила вона.

Міністерка також зазначила, що якщо заявник з об'єктивних причин сам не може прийти до органу соцзахисту для подання документів, то допомогти оформити субсидію йому можуть соціальні працівники по телефону.

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«У кожній області є телефон „гарячої лінії“ місцевого департаменту соцзахисту, за яким можна звернутися з будь-яким питанням щодо субсидій» , — повідомила Марина Лазебна та додала: «У міністерстві ми відповідаємо на звернення через соцмережі, діє урядова „гаряча лінія“ 1545. часто кажу людям: якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за нею. Якщо ви мовчите, ми не зможемо допомогти».

Ексклюзивне інтерв'ю Марини Лазебної у двох частинах — «Ми взяли гарний темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам» та «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія досягне 4 тисяч гривень» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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