Пенсія у спадок: майбутнім пенсіонерам розповіли, на що слід звернути увагу

Учасники накопичувального рівня пенсійної системи, яку планують запровадити в Україні, можуть залишати накопичені ними гроші у спадок.

Про це у коментарі «Укрінформу» заявила експертка, виконавча директорка Національної асоціації страховиків України Ніна Гузей.

«Однією з безперечних переваг пенсійних накопичень є те, що ці накопичення є персоніфікованими, і людина може впливати на розмір таких накопичень. Ще однією перевагою є той факт, що людина накопичує, здійснюючи незначні внески на регулярній основі. А довгостроковість таких накопичень дозволяє накопичити значну суму за певний проміжок часу» , — стверджує експертка і додає: «До переваг можна віднести можливість вибору отримання накопичених коштів (як у вигляді довічних пенсій, так і пенсійних виплат на строк). Пенсійні накопичення є власністю учасника пенсійної системи, тому вони можуть успадковуватися».

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За словами Ніни Гузей, якщо людина вирішила відкладати на пенсію, то вона має визначитись із пенсійним фондом або іншим фінансовим інститутом. При цьому велике значення мають прозорість, надійність та ділова репутація установи. «Не завадить вивчити пропозиції кількох організацій. Людина повинна пам'ятати, що це її власні накопичення, і вона насамперед сама відповідає за вибір інституції та продукту, який купує на довгостроковій основі», — додала вона.

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Якщо контракт вже укладено, не зайвим буде на постійній основі здійснювати моніторинг діяльності пенсійного фонду та цікавитись результатами його діяльності та власних накопичень.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що відстежувати пенсійні накопичення, сплачені внески, отриманий інвестиційний дохід, а також обирати пенсійний фонд онлайн можна буде у е-кабінеті, коли запустять Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Фото з Pixabay.

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