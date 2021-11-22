Тисяча гривень за вакцинацію: чи дістанеться вона пенсіонерам у селах

Отримати компенсацію у тисячу гривень за повний курс вакцинації зможуть всі українці, а не лише ті, хто вакцинуються зараз. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Радіо Свобода.

«Стосовно того, хто зможе скористатися цією тисячею гривень, то це всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини, незалежно від того, коли вони отримали», — розповів він.

За його словами, ця програма буде працювати з 19 грудня цього року і до 18 грудня 2022 року. Гроші можна буде витратити лише на напрямки, що найбільше постраждали від епідемії: креативні індустрії, кіно, театри, музеї, спортивні центри і перевезення всередині України (авіа і залізничні).

«Програмою зможуть скористатися через додаток або портал „Дія“ ті, хто мають відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. „Дія“ сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які постраждали від COVID», — заявив Шмигаль.

На запитання, чи зможе пенсіонерка в селі скористатися цією тисячею, прем’єр відповів, що «Дія» є у всіх.

«А куди вона її використає? Креативної індустрії там немає, музеїв теж. Вона нікуди не їздить. І їй ця тисяча, можливо, знадобилася би більше, ніж всім нам тут», — запитав журналіст.

«Можливо. Для цього ми маємо програми підтримки пенсіонерів і доплачуємо 500 гривень 80+, 400 гривень — 75+. Відповідно буде цього року 70+ - 300 гривень. І далі наступні роки — 65 і 60. Відповідно ми будемо охоплювати всіх пенсіонерів. Плюс є індексація пенсій», — сказав глава уряду.

Як писали «ФАКТИ», заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук заявив, що обіцяна президентом Володимиром Зеленським тисяча гривень для всіх вакцинованих навряд чи розжене інфляцію, бо це не та сума, яка могла б активізувати споживчий попит.

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