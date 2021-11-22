Національний банк відмовився перевіряти доброчесність директора Департаменту платіжних систем та інновацій Андрія Поддєрьогіна, якого активісти підозрюють в ухилянні від сплати податків і поданні недостовірних даних у декларації. Як повідомив на свої сторінці у Facebook голова ГО «Ні корупції» Євген Соляник, про це йдеться у відповіді НБУ на запит громадської організації.

«Отримали відповідь Нацбанку щодо їх співробітника Андрія Поддєрьогіна, якого було викрито на ухилянні від сплати податків на здачі родинних квартир в оренду. Нагадаю, у 2016 році тоді ще топ-менеджер Сбербанку Росії купив цілий поверх у новому будинку на Оболоні. Записав три квартири на дружину, і вона стала здавати їх в оренду. Але коли Поддєрьогіна призначили в НБУ, він чомусь забув вказати в декларації кандидата на посаду в Нацбанк доходи від цих квартир. А у наступній декларації через рік вже вказав, але занизивши доходи у 2−3 рази», — написав Євген Соляник.

Активіст додав, що у відповіді на запит ГО «Ні корупції» керівництво НБУ не надало коментарів щодо справи Андрія Поддєрьогіна, посилаючись на відсутність компетенцій.

«Як випливає з документу, голова Нацбанку Кирило Шевченко чомусь вирішив прикривати свого підлеглого. У своїй відповіді НБУ пише нам про те, що давати коментарі щодо декларації можна лише після її „повної перевірки“ НАПК. А щодо несплати податків, то і тут Нацбанк вмиває руки, бо це не його справа, а ДФС. В НБУ вирішили закрити очі на те, що декларація Поддєрьогіна кричущим чином не відповідає дійсності. У відповіді Нацбанку — жодного слова про оцінку доброчесності свого співробітника, про відповідність чи невідповідність його дій Етичному кодексу і Антикорупційній програмі НБУ. „Перевірка викладеної у Заяві інформації не належить до компетенції Національного банку“, — головний висновок із відповіді НБУ», — повідомив Євген Соляник.

Активіст також заявив про намір звернутися з листом про дії керівництва НБУ до міжнародних партнерів України — МВФ, Світового банку, ЄБРР.

«Вони мають знати, з ким співпрацюють в Україні. І, можливо, їх втручання вплине на кругову поруку українських чиновників», — вважає Євген Соляник.

Нагадаємо, як повідомило інтернет-видання «Гордон», голова департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддерьогін начебто не доплатив державі 360 тис. грн податків за здачу в оренду трьох квартир. Також активісти підозрюють чиновника у тому, що він свідомо не вживає регуляторних заходів блокування фінансових шахраїв та продавців наркотиків.





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