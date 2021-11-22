Зірвати опалювальний сезон може держава: прогноз експертів

З кожним днем на вулиці стає все холодніше, а питання забезпечення українців теплом на весь опалювальний період все актуальніше. Ще на початку осені було підписано Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів, НАК «Нафтогаз України» та Асоціацією міст України . Згідно з цим документом тарифи на тепло у новому опалювальному сезоні залишаться на рівні торішніх, зі свого боку держава зобов'язалася спрямувати до місцевих бюджетів додаткові кошти для фінансової підтримки підприємств теплопостачання. НАК «Нафтогаз України» має забезпечити до початку опалювального сезону синхронізацію умов розрахунків за газ виробниками теплової енергії з умовами розрахунків споживачів тепла. Відповідно, теплопостачальникам має бути надана можливість відтермінування платежів за спожитий газ до 45 днів. Крім того, тепловики мають отримувати достатні обсяги газу за прийнятною ціною для забезпечення потреб виробництва. Однак сталося не зовсім так, як гадалося. Схоже, на порозі зими стабільна робота теплової генерації, що забезпечує теплом наші оселі, опинилася під загрозою, оскільки держава не виконує взяті на себе зобов’язання. Як повідомили «ФАКТАМ» опитані фахівці, місцеві підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) стали заручниками ситуації через недостатність обсягів газу для теплозабезпечення та відсутність компенсації в тарифах за минулі сезони. Крім того, замість компенсації за штучне стримування росту тарифів на тепло у минулі опалювальні сезони підприємства ТКЕ зіштовхнулися з масовими перевірками державних контролюючих органів, а місцеві бюджети — з гострою потребою дофінансування теплопостачання.

«Однією із проблем є штучно встановлені обсяги газу на постачання, — повідомив «ФАКТАМ» президент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсентій Блащук. — Ми вважаємо абсолютно неправильними обсяги газу, які одноосібно встановило ТОВ «Нафтогаз Трейдинг». Це вже призвело до того, що у жовтні підприємства ТКЕ отримали акти прийому-передачі природного газу про перевищення обсягів, які показані для населення та бюджетних організацій. І це у жовтні, коли комерційний газ коштував 25 грн за кубометр. Сьогодні, у листопаді, він вже по 36 грн за кубометр. Всі ці додаткові витрати ляжуть на місцеві бюджети, тобто на громадян, які сплачують податки до місцевих бюджетів. Замість того щоб фінансувати інші необхідні соціальні програми, місцеві громади будуть змушені компенсувати різницю у ціні на газ підприємствам теплокомуненерго, а ті, своєю чергою — перерахувати її до ТОВ «Нафтогаз Трейдинг».

Фахівці зазначають, що становище по суті критичне на тлі невизначеності ціни газу.

«Цю ситуацію міг би частково стабілізувати процес виплати різниці у тарифах, але його всіляко гальмують за допомогою штучних перевірок КРУ, — повідомила „ФАКТАМ“ директорка комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси“ Ганна Позднякова. — Якщо не вжити термінових заходів, це може призвести до подальшого руйнування систем централізованого теплопостачання по всій країні».

Експерти зазначають, що за даних умов велике навантаження лягає не тільки на тепловиків, а й безпосередньо на об'єднанні територіальні громади (ОТГ).

«Підприємства ТКЕ залишили на поталу, без джерел фінансування, — вважає експерт в галузі ЖКГ та енергетики Андрій Гнатуш. - Якщо раніше вони могли собі дозволити протягом опалювального сезону відкладати якісь кошти на ремонт, щоб нормально підготуватись до нового сезону, то тепер — великий розрив.

У перспективі — оскільки договір підписаний на три роки — станеться так, що всі ОТГ України стануть певною мірою залежними від ТОВ «Нафтогаз Трейдинг». Тому що комунальні підприємства не зможуть розраховуватись належним чином, відповідно — гарантії на себе буде брати ОТГ, щоб увійти до нового опалювального сезону. Так що цей зашморг — не випадковість, а цілеспрямовані дії, щоб Україна стала все більш і більш залежною, зокрема від того ж «Нафтогаз Трейдингу».

Свою позицію стосовно складної ситуації з опаленням на порозі зими оприлюднили і безпосередні виробники теплової енергії.

«Ми повірили черговому Меморандуму із владою, — повідомив „ФАКТАМ“ голова правління ПрАТ „Харківська ТЕЦ-5“ Олександр Мінкович. — Наше підприємство вчасно вступило в опалювальний сезон, надаючи безперебійні та якісні послуги, при цьому підготовчий період зумовив для теплоцентралі споживання газу у півтора раза більше запланованого. Інші ж сторони цього Меморандуму свої зобов’язання, на жаль, не виконують. Так, НКРЕКП не має намір приводити тарифи до економічно обґрунтованих. НАК „Нафтогаз“ не збирається переглядати й збільшувати для нас обсяги газу за фіксованою ціною 7,42 грн за кубометр, як це передбачалося рішенням Президента України. Натомість ТЕЦ отримує від „Нафтогазу“ додаткові обсяги палива за ціною 36 грн за кубометр газу. Проблеми усієї галузі знову лягли на плечі винятково теплогенерації й розв’язувати їх ніхто не планує», — резюмує Олександр Мінкович.

Варто нагадати, що, за словами ексголови комітету з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олега Попенко, попри план уряду щодо стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги, зупинити зростання тарифів неможливо. Він вважає, що меморандум — це просто рамковий договір, який не має ніякої юридичної сили.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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