Скільки платити за газ, якщо у квартирі немає лічильника

Обсяг спожитого газу, тарифи на який в Україні регулярно підвищуються, для приміщень без приладів обліку розраховується пропорційно до кількості осіб, зареєстрованих у квартирі. Це випливає з Постанови Кабінету Міністрів № 620, пише На пенсії.

Так, у пункті 5 цього документа зазначено, що обсяги газу визначаються:

1) у будинках, де не встановлено квартирних лічильників газу, — за показаннями будинкового вузла обліку. При цьому весь обсяг спожитого газу розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, зареєстрованих у квартирі;

2) у будинках, де, крім будинкового вузла обліку, частково встановлено квартирні лічильники газу:

- для споживачів, які мають квартирні лічильники газу, — за показаннями таких лічильників;

- для споживачів, які не мають квартирних лічильників газу, — за показаннями будинкового вузла обліку. При цьому із загального обсягу газу виключаються сумарні показання квартирних лічильників газу, а різниця розподіляється оператором газорозподільної системи між споживачами, які не мають квартирних лічильників газу.

За відсутності зареєстрованих у квартирі осіб та офіційних даних про припинення постачання газу до квартири (будинок) облік спожитого газу здійснюється з розрахунку на одну особу.

У той же час, якщо контролери виявлять порушення, пов'язані з виходом із ладу загальнобудинкового лічильника, обсяг спожитого газу визначатиметься інакше. Зокрема, для споживачів без лічильників газу його розрахують за середнім обсягом споживання газу за три попередні місяці до виходу з ладу будинкового вузла обліку.

Як писали «ФАКТИ», раніше у «Нафтогазі» пояснили, як українці можуть отримати знижку при оплаті рахунків за газ.

Зазначимо також, що Україна переходить на європейські стандарти обліку газу — тепер газ рахуватимуть не в кубометрах, а кіловат-годинах. Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ»: «Як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах: роз'яснення експерта».

Фото: https://ua.depositphotos.com

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter