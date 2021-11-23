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У омбудсмена підрахували, скільки 60-річних українців залишаться без пенсії

9:48 23 листопада 2021
Гроші

До 2028 року, коли для виходу на пенсію за віком у 60 років страховий стаж має становити не менше 35 років, близько 45 відсотків українців не зможуть вийти на заслужений відпочинок. Нагадаємо, що у 2022 році на заслужений відпочинок можуть йти 60-річні українці, страховий стаж яких становить не менше 29 років.

Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова, яка зазначила, що кожен п'ятий працівник в Україні «зайнятий у неформальному секторі праці і, як наслідок, позбавляється права на соціальний захист та пенсійне забезпечення».

За словами Денисової, щоб сумні прогнози не справдилися, людям щодня слід роз'яснювати наслідки неофіційного працевлаштування.

Ті українці, які до 65-річного віку матимуть менше 15 років страхового стажу, можуть розраховувати, хіба що, на виплати у розмірі прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність. Нині він — 1 854 гривні, а з 1 грудня збільшиться до 1 934 гривень.

Нагадаємо, що в Україні разом із солідарною хочуть запровадити й накопичувальну пенсійну систему. Кошти, накопичені майбутнім пенсіонером, вважатимуться його власністю, яку можна залишити у спадок.

Фото з Pixabay.

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