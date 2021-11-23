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Заплатили — є стаж, не заплатили — ні: українцям пояснили різницю між страховим та трудовим стажем

12:25 23 листопада 2021
Пенсії в Україні

В Україні, де триває пенсійна реформа, багатьох непокоїть, чи вистачить їм страхового стажу для вчасного виходу на пенсію. Як виявилося, не весь трудовий стаж є страховим, пише газета «Пенсійний кур`єр».

Термін «страховий» стаж був введений Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період, коли Ви або ваші роботодавці сплачували страхові внески у Пенсійний фонд України. До 01.01.2004 стаж називали трудовим. Трудовий стаж — це той період роботи, який підтверджують записи у трудовій книжці або інші документи. Основним документом, який підтверджує стаж, набутий до 2004 року, є трудова книжка.

«Періоди трудового стажу, набутого до 2004 року, зараховуються до страхового стажу. Після 2004 року набути страховий стаж можна в єдиний спосіб — сплачуючи страхові внески. Сплатили — є стаж, не сплатили — стажу немає», — пояснює газета.

Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі.

Як писали «ФАКТИ», до 2028 року, коли для виходу на пенсію за віком у 60 років страховий стаж має становити не менше 35 років, близько 45 відсотків українців не зможуть вийти на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, що в Україні разом із солідарною хочуть запровадити й накопичувальну пенсійну систему. Кошти, накопичені майбутнім пенсіонером, вважатимуться його власністю, яку можна залишити у спадок.

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