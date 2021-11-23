Якщо не сповільнити зростання акцизів, тіньовий ринок цигарок в Україні може досягти 25% — експерт

В Україні спостерігається стрімке зростання нелегального ринку тютюнових виробів. Якщо у 2017 році він оцінювався трохи більше ніж у 2%, то тепер він перевищив 18%, пише у фейсбуці політичний експерт та блогер Олексій Голобуцький.



«Я вже якось відвик бачити лотки із цигарками на ринках чи біля станцій метро. З такими лотками зазвичай сидять бабусі чи тітки. Вони продають контрабанду та підробки, по-перше, підозріло дешево, по-друге, всім охочим, у тому числі підліткам, і поштучно (і те, й інше заборонено законом). А останні тижні я почав помічати ці лотки буквально у себе під будинком», — зауважив блогер.

Він наголосив, що 18,1% - це понад 7 млрд штук нелегальних цигарок на рік. Такий обсяг тіньового ринку призводить до недоотримання держбюджетом 14 млрд грн. При цьому, за прогнозами, незабаром частка нелегальних товарів на ринку може досягти 20−25%.

«Ви, напевно, подумаєте, що винні в усьому насамперед митниця, поліція та податкова, які заплющують очі на потік контрабанди та виробництво фальсифікату, і ви будете мати рацію. Але причина такої ситуації в тому, що у нас стрімко зростають акцизи на цигарки, через що вони вже коштують стільки, що звичайні люди їх не можуть купити. За класикою жанру „на допомогу“ приходять контрабандисти та фальсифікатори», — розповів Голобуцький.

За словами експерта, вже зараз контрабанда досягла таких масштабів, що нелегальні цигарки можна фактично замовляти собі додому через Інтернет.

«Експерти кажуть, що врятувати становище може лише зниження акцизів. Точніше, зниження темпів зростання акцизів. Вони все одно зростатимуть, але якщо їхнє зростання уповільнити, то й ціни сповільняться, отже й „контрабас“ із фальсифікатом теж почнуть скорочуватися», — наголосив Голобуцький.

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