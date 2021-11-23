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Податкова нагадала ФОПам, як зареєструвати касовий апарат

15:22 23 листопада 2021
Касовий апарат

В Україні з 1 січня 2022 року фізособи-підприємці (ФОПи) повинні використовувати касові апарати та видавати своїм клієнтам чеки. У Державній податковій службі в Львівській області нагадали, як зареєструвати касовий апарат.

Так, суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган (форма № 20-ОПП).

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО, що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами.

Як писали «ФАКТИ», ФОПи, які не встановлять касові апарати з 2022 року, поки не будуть піддаватися санкціям, проте тільки тому, що в Україні до кінця карантину діє мораторій на перевірки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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