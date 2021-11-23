З 1 грудня зросте мінімальна заробітна плата: у податковій назвали суму збільшення

В законі України «Про державний бюджет на 2021 рік» передбачено останнє цього року збільшення мінімальної заробітної плати. З 1 грудня вона дорівнюватиме 6 500 гривням. У зв'язку з цим збільшиться сума мінімального страхового внеску. Про це нагадали у Миколаївському обласному главку податкової служби.

Якщо мінімальний страховий внесок, який прив'язаний до мінімальної зарплати, з січня до листопада 2021 року становить 1 320 грн (6000×22%), то за грудень потрібно буде сплачувати 1 430 грн. (6500×22%).

Максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2021 року становить 19 800 грн. (15 розмірів мінімальної заробітної плати (6000 грн. х 15×22%).

З 1 грудня максимальна сума страхового внеску становитиме 21450 грн (6500 грн. х 15×22%).

Раніше «ФАКТИ» писали, які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1 січня 2022 року.



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