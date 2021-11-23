В Україні зрівняють пенсії чоловіків та жінок: хто отримуватиме більше

В Україні пріоритетним для призначення пенсії у 60 років є наявність необхідного страхового стажу. Уряд наступного року планує підняти пенсії жінкам. Йдеться про тих, хто має 29 років страхового стажу, нагадали у Пенсійному фонді.

На розмір пенсійних виплат жінок впливає перерва трудового стажу — коли жінка була у декретній відпустці або відпустці по догляду за дитиною.

Щоб трохи виправити цю ситуацію, зараз при виході на пенсію до страхового стажу зараховуються роки, коли жінка займалася вихованням дітей. При цьому вона мала отримувати допомогу при народженні дитини. Якщо виплат не було, то цей час до стажу не зараховується.

Крім того, до стажу входить ще й час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.



На додаткові пільги від держави можуть розраховувати жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали до 8-річного віку, а також матері осіб з інвалідністю з дитинства.

Такі жінки мають право вийти на пенсію за віком після досягнення 50 років при стажі роботи не менше 15 років з зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. Якщо жінка займається вихованням неповнолітніх дітей, то їй належить надбавка до пенсії у розмірі 150 гривень на кожну неповнолітню дитину.

Щоб зрівняти пенсії чоловіків та жінок, у 2022 році уряд планує збільшити пенсії жінкам, які мають 29 років страхового стажу. Їхні щомісячні виплати зростуть на 9%.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як пенсіонери можуть збільшити розмір своїх пенсійних виплат.



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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