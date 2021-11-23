Записи дат римськими цифрами та виправлення у трудовій маркером: кому будуть потрібні додаткові документи при призначенні пенсії

В Україні пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення до органів Пенсійного фонду. З січня 2004 року страховий стаж зараховується за даними Реєстру застрахованих осіб. До цієї дати основним документом з обліку стажу є трудова книжка. Часто в записах у трудовій зустрічаються виправлення та різного роду порушення. Щоб підтвердити певний період роботи, майбутньому пенсіонеру необхідно надати додаткові документи. «На Пенсії» розповідає, у яких випадках у Пенсійному фонді вимагатимуть підтвердження стажу.

Коли на титульній сторінці трудової книжки неправильно записані особисті дані її власника (ім'я, по батькові, прізвище чи дата народження) або вони не відповідають паспортним даним. У такому разі необхідно надати документи, що підтверджують зміни.

Зміну записів про прізвище, ім'я, по батькові та дату народження повинен зробити власник за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, про зміну прізвища, імені та по батькові тощо) та з посиланням на номер та дату цих документів.

Виправлення засвідчуються підписом керівника підприємства чи печаткою відділу кадрів.

Записи у трудовій книжці зроблені не за встановленим порядком. Наприклад, немає дати та номера наказу, чи дати прийняття чи звільнення містять виправлення, які не завірені належним чином. Тоді потрібно надати додатковий документ (архівну довідку, витяги з наказів та інше), що підтверджує факт роботи на цьому підприємстві.

Дати записані римськими цифрами. Записи мають датуватися лише арабськими цифрами. В іншому випадку необхідно звернутися на підприємство за отриманням копії наказу, згідно з яким людину призначили на посаду або звільнили. Якщо наказ не зберігся, підтвердженням факту роботи на підприємстві можуть бути копії відомостей про нарахування заробітної плати.

Якщо між датою звільнення та датою наказу про звільнення великий проміжок часу. Така ситуація має місце, коли людина працювала у спеціальних умовах, наприклад у районах Крайньої Півночі, та брала відпустку з наступним звільненням.

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Якщо на записі про звільнення немає печатки або її відбиток нечіткий. Також уточнюючі довідки з місця роботи потрібні, якщо печатка на записи про прийом на роботу не співпадає з печаткою на записі про звільнення, і в трудовій книжці відсутній запис про реорганізацію підприємства, яка пояснює таку розбіжність.

Якщо запис у трудовій книжці виправлено маркером або заклеєно. Таких поправок у трудовій книжці не повинно бути, тому наявність даного періоду роботи в обов'язковому порядку повинна бути підтверджена додатковими документами.

Якщо з якихось причин запис про роботу в період до 1 січня 2004 року до трудової книжки взагалі не внесено, тоді можна надати:

- довідку з підприємства або його правонаступника, а у разі їх відсутності — з архіву;

- виписки з наказів;

- особисті рахунки та відомості про видачу заробітної плати;

- трудові договори та угоди з відміткою про їх виконання;

- наявні відомості у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- Інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

- членські квитки профспілок.

За відсутності документів унаслідок ліквідації підприємства або втрати архівних даних з інших причин, стаж також можна підтвердити на підставі показань не менше двох свідків. Але вони повинні мати документи про свою роботу за час, коли вони підтверджують роботу заявника. Опитування свідків проводиться органами Пенсійного фонду.



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Фото: https://ua.depositphotos.com

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