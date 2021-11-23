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Незалежно від кількості стажу: хто з людей віком від 70 років отримуватиме щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 300 гривень

19:42 23 листопада 2021
жінка

З 1 жовтня 2022 року людям віком від 70 до 75 років виплачуватиметься щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 300 гривень. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

У людей віком від 70 років загальний розмір пенсії має становити не менше 3000 гривень за наявності 30 років стажу у жінок та 35 років у чоловіків.

При цьому передбачено обмеження для тих, пенсії чиї перевищуватимуть 10340,35 гривні (середня зарплата в Україні за 2020 рік).

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Якщо стаж становить менш як 30 років у жінок та менш як 35 років у чоловіків, доплата до пенсії встановлюється у розмірі, пропорційному наявному стажу, виходячи з зазначеного вище розміру (3000 гривень). Якщо, наприклад, у жінки віком від 70 років 29 років стажу, то для неї пенсія буде не менше 2900 гривень, якщо 28 років, то пенсія буде не менше 2800 гривень тощо.

У осіб віком від 70 до 80 років зі стажем 20 років у жінок та 25 років у чоловіків пенсія буде не менше 2500 гривень. У пенсіонерів віком від 80 років та старших з таким же стажем буде не менше 2600 гривень, як і зараз.

Нагадаємо, в Україні з січня 2022 року посилять вимоги до стажу для виходу на пенсію.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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