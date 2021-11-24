Підвищення пенсій з 1 грудня: кому виплати збільшать до 2600 грн, а хто отримуватиме на 4,3 відсотка більше

З 1 грудня в Україні на 500 гривень зросте мінімальна заробітна плата, а також зміниться мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних громадян.



Для українців віком від 65 років мінімальна пенсія збільшиться на 200 гривень до 2600 гривень, нагадали у Пенсійному фонді.



Йдеться про жінок зі стажем 30 років та чоловіків, які мають 35 трудового стажу.



З 1 грудня також зросте мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 гривень. Для пенсіонерів мінімальну пенсію підвищать на 80 гривень або на 4,3% - з 1854 до 1934 гривень.

Зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж, розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.



Нагадаємо, у 2022 році пенсіонери віком від 70 років отримуватимуть щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 300 гривень.

Крім того, уряд наступного року планує підняти пенсії жінкам. Йдеться про тих, хто має 29 років страхового стажу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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