Субсидію можуть оформити студенти та люди зрілого віку без пенсії: які для цього потрібні документи

Житлова субсидія призначається державою людям, які самостійно не можуть сплачувати житлово-комунальні послуги. Якщо сім'я сплачує за комунальні послуги понад 15 відсотків свого сукупного доходу, то вона може розраховувати на субсидію.

В постанові Кабміну перераховані категорії людей, які за законом можуть претендувати на державну допомогу.



Йдеться про студентів вишів, коледжів, технікумів денної форми навчання та безробітних, які стоять на обліку в центрах зайнятості.

На субсидію також можуть розраховувати українці, які отримують хоча б один з таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні чи усиновленні дитини.

Люди, які отримують допомогу по догляду за інвалідами з дитинства або за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, за людьми, які досягли пенсійного віку, але не отримують пенсію чи допомогу з безробіття.

Усі перелічені умови мають бути дотримані не менш як місяць. Тоді людина може подати документи на оформлення субсидії.



Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на літній сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Для призначення допомоги необхідно подати такі документи:

- заяву про призначення та надання житлової субсидії;

- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

- довідки про доходи (за потреби);

- копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

- договір найму (оренди) житла (за наявності).



Нагадаємо, у листопаді в Україні змінилися правила надання субсидій.

«ФАКТИ» розповідали, як українцям встигнути отримати решту грошей від субсидії за минулий опалювальний сезон.

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter