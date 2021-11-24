На початку січня тариф за транспортування газу перерахують: як це позначиться на платіжках

В Україні, де з 2022 року планують враховувати спожитий газ не у кубометрах, а у кіловат-годинах, з 1 січня може зрости ціна на «блакитне» паливо через підвищення тарифів на його транспортування.

Як пише OBOZREVATEL, сума у платіжці залежатиме від двох факторів: як змінять тарифи для облгазів і скільки газу використало домогосподарство. З 1 січня 2022 року облгази перерахують розмір абонплати за формулою: кількість газу, який використали з жовтня 2020 року до жовтня 2021 року, розділити на 12 та помножити на тариф. Тариф і хочуть збільшити.

У Національній комісії у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) повідомили, що ціни справді можуть переглянути, але розраховувати на те, що тарифи підвищиться учетверо, як раніше планували у деяких облгазах, не варто. Мовляв, то були лише «облгазівські бажання».

Видання стверджує, що якщо домогосподарство з жовтня минулого року до жовтня поточного витратило менше газу, ніж роком раніше, то сума у платіжці за доставку «блакитного» палива може і знизитися з 1 січня, але це малоймовірно. Справа в тому, що для доставки енергоносія використовують технічний газ, а ціна на нього значно зросла.

Нагадаємо, що пропозиції щодо зростання тарифів облгази почали публікувати на своїх сайтах у жовтні цього року. У деяких регіонах плату хотіли підвищити майже до 9 гривень, а у середньому тарифи пропонували підняти з нинішніх 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр.

А голова Спілки споживачів компослуг України Олег Попенко заявляв, що деякі види комунальних послуг для населення зростуть до 70%. За його прогнозами, у 2022 році подорожчає електроенергія (на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу), опалення та гаряча вода (від 50 до 70% залежно від регіону), водопостачання та каналізація (на 20 -30%), газ для споживачів (від 15 до 20%) та для теплокомуненерго (від 30 до 50%), а також доставка газу (близько 40−60%).

Фото з Pixabay.

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