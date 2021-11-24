Українців почали позбавляти субсидій: експерт звернув увагу на тривожні тенденції зі сплатою комуналки

У Кабміні заявляли, що субсидії на оплату послуг ЖКГ призначено понад 2,5 мільйонам домогосподарств, а роком раніше допомогу від держави отримували 3,2 мільйони сімей.

На це звернув увагу експерт з економічних питань Олег Пендзін, повідомляє «Апостроф». Він стверджує, що держава йде на «хитрощі», щоб скоротити кількість субсидіантів, і що останнім часом з'являється все більше прецедентів, коли держава вимагає повернути кошти назад.

«Є такі прецеденти. Тут ситуація наступна: якщо людина свідомо збрехала у декларації, свідомо щось приховала і це раптом виявилося — тут можлива небезпека звинувачення у аферизмі. Це може бути кримінальна стаття. Але якщо у людини все добре, і немає будь-яких суттєвих порушень, а вона, наприклад, одружилася, змінила своє сімейне становище і про це не повідомила, і йому продовжували нараховувати субсидії — це інша ситуація, Такі речі трапляються часто», — відзначив експерт.

За його словами, загальна кількість субсидіантів за рік зменшилася на 700 тисяч, але навряд чи українцям перестали надавати держдопомогу через те, що вони стали багатшими, та й суми на комуналку не знизилися, а зросли.

«Таке зменшення кількості субсидіантів відбулося не тому, що ми стали краще жити, а тому, що держава значно погіршила умови надання субсидій» , — зазначив експерт і звернув увагу на суми у держбюджеті, що виділяються на субсидії.

За його словами, у 2021 році на держдопомогу з урахуванням доданих 12 мільярдів гривень всього направили близько 49 мільярдів гривень. А у проекті бюджету на 2022 рік на цю статтю видатків заплановано 38,5 мільярдів.

«У мене наступне питання: а що надзвичайно важливе станеться у житті українців, з погляду зростання доходів, зменшення вартості енергоносіїв, зменшення субсидій — що ми одразу на 10 мільярдів зменшуємо витрати на субсидії», — зазначив він.

Нагадаємо, що міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляла, що субсидія на оплату послуг ЖКГ нараховується, якщо домогосподарство сплачує понад 15 відсотків свого сукупного доходу за комуналку. Звісно, якщо сім'я не має кількох об'єктів нерухомості у містах, великих рахунків у банках та солідного автопарку.

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Фото з Pixabay.

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