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Підвищення тарифів на газ: у НБУ розповіли, коли та на скільки зросте сума у платіжках

13:28 24 листопада 2021
газ

Наступного року тарифи на газ зростуть для українців на 15%. Про це в етері «Діалогу з країною» на телеканалі LIVE заявив директор департаменту монетарної політики Національного банку України Володимир Лепушинський.

Лепушинський наголосив на кількох причинах зростання цін. Одна з них викликана коронавірусом. Друга, що стосується подорожчання не лише енергоресурсів, — це зменшення врожаїв, у порівнянні з минулим роком. Обмеження пропозиції щодо зростання попиту призвело до зростання цін у світовій економіці.

Лепушинський нагадав, що до квітня наступного року газ дорожчати не буде.

За його словами, після гострої фази енергетичної кризи в Європі відбудеться спад та настане певна корекція цін. Ціни мають знизитися. Це дозволить не надто підвищувати тарифи на газ, уточнив експерт.

Нагадаємо, наступного року зростуть послуги інтернет-провайдерів. Українцям доведеться платити за інтернет не менш як 300 гривень на місяць.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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