Збільшення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80, 200 та 800 гривень

Зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати з 1 грудня 2021 року зростуть і прив'язані до цих показників виплати, зокрема й пенсії для деяких категорій пенсіонерів.

Так, для тих, хто втратив працездатність, прожитковий мінімум зросте на 80 гривень — з 1854 до 1934 гривень. Саме до такої суми збільшиться мінімальна пенсія. Зростання «мінімуму» тягне за собою збільшення і максимальної пенсії, яка вдесятеро більша за мінімальну — з 18 540 гривень до 19 340 гривень. Тож людям, які отримують «максималку», виплати збільшать на 800 гривень. На 200 гривень (з 2400 до 2600 гривень) зросте і мінімальна пенсія для 65-річних українців, чий страховий стаж становить 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно.

Прожитковий мінімум для інших категорій також зміниться. Так, для дітей віком до 6 років він збільшиться до 2 100 гривень, від 6 до 18 років — до 2 618, а для працездатних — до 2 418 гривень. Загальний розрахунковий показник складе 2393 гривень.

Слід зазначити, що у Міністерстві соціальної політики розраховують і орієнтовний фактичний розмір прожиткового мінімуму. Так, у цінах жовтня 2021 року у розрахунку на місяць на одну особу він склав 4 389 гривень (з урахуванням суми обов'язкових платежів — 5 027 гривень), для дітей до 6 років — 4 043 гривень, для дітей від 6 до 18 років — 5 000 гривень, для працездатних осіб — 4 571 гривню (з урахуванням суми обов'язкових платежів — 5 678 гривень), для осіб, які втратили працездатність — 3 708 гривень.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму застосовується для спостеріганням за динамікою рівня життя в Україні.

З 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6 000 до 6 500 гривень, що спричинить збільшення розміру єдиного соціального внеску — мінімальний зросте до 1430 грн на місяць.

До речі, у проекті бюджету на 2022 рік (стаття 7) закладено такі показники прожиткового мінімуму з датами їхнього підвищення:

прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 2 393 гривні, з 1 липня — 2 508 гривень, з 1 грудня — 25 89 гривень,

для основних соціальних та демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2 100 гривень, з 1 липня — 2 201 гривня, з 1 грудня — 2 272 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2 618 гривень, з 1 липня — 2 744 гривні, з 1 грудня — 2 833 гривні;

- працездатних осіб: з 1 січня — 2 481 гривня, з 1 липня — 2 600 гривень, з 1 грудня — 2 684 гривні;

- працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня — 2102 гривні;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових органів: з 1 січня — 2102 гривні;

- працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня — 1 600 гривень;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1 934 гривні, з 1 липня — 2 027 гривень, з 1 грудня — 2 093 гривні.

Про те, які виплати планують підвищити у 2022 році, читайте в ексклюзивному матеріалі «Ми взяли гарний темп для підвищення пенсій нинішнім пенсіонерам», — Марина Лазебна на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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