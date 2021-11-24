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Надбавка 25% та індивідуальний коефіцієнт: від чого залежить розмір пенсії у жінок

16:09 24 листопада 2021
пенсіонери

Жінкам, які досягли у 2021 році 60-річного віку і йдуть на заслужений відпочинок, крім нарахованої пенсії передбачено надбавку до неї у розмірі 25%. Це свого роду компенсація за підвищення пенсійного віку, яке відбулося в 2011 році. Але, як пояснив консультант Сергій Коробкін для сайту NaPensii, надбавка може виявитися, м'яко кажучи, невисокою. У цьому випадку необхідно звіритися, яким був чистий розмір встановленої пенсії.

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Перед консультацією з фахівцями Пенсійного фонду варто самому перевірити, скільки років стажу було враховано при призначенні пенсії, який період було взято для підрахунку заробітної плати та яким вийшов індивідуальний зарплатний коефіцієнт.

«Під час розрахунку пенсії, насамперед, враховуються дані про зарплату за всі періоди роботи, починаючи з липня 2000 року до моменту призначення пенсії (за даними персоніфікованого обліку)», — пояснює Коробкін.

Нагадаємо, жінкам, які виходять на пенсію у 2022 році, надбавка до пенсії скоротиться до 9%. Про те, як будуть (і чи будуть) заохочувати жінок, які виходять на пенсію в 2023 році, поки немає відомостей.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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