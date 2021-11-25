Підвищення «мінімалки»: як зростуть зарплати з 1 грудня

З 1 грудня в Україні буде підвищено мінімальну зарплату з 6000 до 6500 гривень. Минулий перегляд мінімуму оплати праці відбувся 1 січня 2021 року, наступний запланований на жовтень 2022 року.

Разом із підвищенням мінімальної зарплати збільшаться пенсії особам із повним стажем. Одночасно підвищиться вартість докупки необхідного страхового стажу. Докуповують роки стажу пенсіонери, які виявили, що вони не мають необхідної кількості відпрацьованих років.

Підвищаться прив'язані до зарплатного мінімуму податки, внески, обов'язкові платежі. Так, наприклад, збільшиться єдиний соціальний внесок, який сплачують фізособи-підприємці (ФОП).

Наступного разу мінімальну зарплату переглянуть 1 жовтня 2022 року. Ця дата вказана у проекті бюджету, який готується до другого читання. Якщо в документ не внесуть редагування, то зарплатний мінімум підвищиться до 6700 грн.

У період до 2024 року мінімальну зарплату планується поступово збільшити до 7665 гривень. Це передбачено бюджетною резолюцією на найближчі три роки.

Нагадаємо, станом на жовтень 2021 року середня зарплата в Україні складала 17,7 тис. грн. Серед регіонів лідером є Київ, де платять у середньому понад 40 тис. грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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