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Борги за комуналку: деяких українців залишать без субсидій

9:57 25 листопада 2021
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У нещодавній ухвалі Кабміну, якою, зокрема, уточнили, що при визначенні права на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт, за умови, що таке житло не здається у оренду (до постанови це стосувалося лише другого житла, розташованого у сільській місцевості), змінили й розмір заборгованості за комуналку, який не дозволяє претендувати на держдопомогу.

Так, у документі «Про спрощення порядку надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» наголошується, що житлова субсидія не призначатиметься при простроченій понад три місяці заборгованості за комуналку, термін позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Також зміни надають можливість претендувати на субсидію громадянам, якщо у їхній власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл (вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат, яким менше 5 років), якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря) або у разі купівлі житла за рахунок коштів, виділених із державного або місцевого бюджету (такі кошти не враховуватимуться у сукупному доході сім'ї при обчисленні субсидії).

Нагадаємо, що на субсидію можуть претендувати домогосподарства, які сплачують за комунальні послуги понад 15 відсотків свого сукупного доходу. На держдопомогу, серед інших, можуть претендувати студенти вишів, коледжів, технікумів денної форми навчання та безробітні, які стоять на обліку у центрах зайнятості.

Тим часом експерт з економічних питань Олег Пензін звернув увагу на те, що у проекті держбюджету на наступний рік у статтю видатків на субсидії закладено меншу суму, ніж виділено у 2021 році, і додав, що держава йде на «хитрощі», щоб скоротити кількість субсидіантів.

Фото з Pixabay.

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