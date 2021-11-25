З 1 грудня виплати безробітним зростуть: від чого залежить сума допомоги від держави

В Україні з 1 грудня підвищиться допомога з безробіття. Виплати переглянуть у зв'язку із запровадженням нового прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 грудня цей показник збільшиться з 2379 грн до 2481 грн.

Згідно із законом, допомога з безробіття не може перевищувати чотирьох розмірів прожиткового мінімуму. Таким чином, максимально можлива допомога збільшиться з 9516 до 9924 грн .

Загалом розмір допомоги залежить від страхового стажу та розміру зарплати на попередньому місці роботи. Якщо нинішній безробітний за останній рік встиг заробити щонайменше шість місяців страхового стажу, то допомога становитиме:

за наявності стажу до двох років — 50% середньої зарплати (доходу);

за стажу 2−6 років — 55% зарплати;

за стажу 6−10 років — 60%;

за стажу 10 років і більше — 70%.

Якщо нинішній безробітний має страховий стаж менше шести місяців за останній рік, то допомога йому сплачується в мінімальному розмірі — 1000 гривень.

У період карантину допомогу сплачують з першого дня після набуття статусу безробітного. Для осіб, які втратили роботу в період карантину, допомога може виплачуватись не довше 270 днів. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до пенсії) виплати тривають не більше 720 днів. Загалом у законі передбачено максимальну тривалість оплачуваного періоду без роботи — 360 календарних днів протягом двох років.

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За інформацією Державної служби зайнятості, за підсумками першого півріччя 2021 року в Україні було зареєстровано 319 тис. безробітних, з них отримували допомогу 273 тис. осіб.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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