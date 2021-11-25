Компенсація за опалення електрикою: чому пільгового тарифу не буде

В Україні, де нещодавно стартував опалювальний сезон, споживачі, в будинках яких встановлено електроопалення, цікавляться: чи допоможе держава оплачувати електрику цього сезону, пише На пенсії.

Так, до 2021 року споживачі, які користувалися електроопалювальними установками, у період з 1 жовтня до 30 квітня платили за електроенергію по 0,90 грн./кВт-год (при обсязі споживання до 3000 кВт-год на місяць). З початку цього року Кабінет Міністрів встановив для всіх категорій населення фіксовану ціну — 1,68 грн/кВт-год електроенергії. А споживачам, які опалюються електроенергією, вирішили зробити компенсацію. Але виплачувалася вона лише за перший квартал цього року.

З 1 жовтня відбулися зміни в тарифах для населення, і тепер електроенергія коштує за споживання до 250 кВт-год на місяць — по 1,44 грн/кВт, а за споживання понад 250 кВт-год на місяць — по 1,68 грн/кВт.

Для споживачів із електроопаленням жодних змін не відбулося. При витраті понад 250 кВт на місяць вони, як і інші споживачі, сплачуватимуть по 1,68 грн/кВт за весь обсяг спожитої електроенергії.

За інформацією Міністерства соцполітики України, надання компенсації споживачам з електроопаленням цього опалювального сезону не передбачено. Але всі, хто отримав компенсацію в першому кварталі цього звернутися за призначенням субсидії.

Крім того, енергетики радять користуватися багатозонними приладами обліку. Наприклад, під час встановлення двозонного лічильника за електроенергію, спожиту з 23.00 до 7.00, можна буде платити вдвічі менше.

Як писали «ФАКТИ», компанії, що надають послуги з електропостачання часто посилають контролерів перевірити стан та показання електролічильників. Споживачам електричної енергії важливо правильно поводитися, якщо до них у будинок завітав контролер.

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