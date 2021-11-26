Заборгованість за комуналку — ще не вирок: як боржникам не позбутися субсидії

Домогосподарства, які мають заборгованість з оплати комунальних послуг, у деяких випадках можуть звернутися за субсидією.

Так, у листопаді Кабінет міністрів в ухвалі змінив загальну суму заборгованості, за наявності якої державна допомога на оплату комуналки не призначалася. Раніше субсидію не призначали, якщо заборгованість становила 20 неоподатковуваних мінімумів — 340 гривень.

«Зараз субсидія не призначатиметься за наявності простроченої більш ніж на три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не закінчився і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 680 гривень», — пояснювали у департаменті соціального захисту. населення Полтавської ОДА.

Для отримання субсидії слід надати до органів соцзахисту:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи;

копію договору про реструктуризацію боргів;

у разі, якщо житло орендується — договір про оренду.

Раніше в Мінсоцполітики заявляли, що середня сума субсидії на оплату послуг ЖКГ становитиме цього опалювального сезону близько двох тисяч гривень. На більші суми можуть розраховувати багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

На субсидію можуть розраховувати домогосподарства, які сплачують понад 15 відсотків сукупного доходу за комуналку. Причому якщо подати заявку на держдопомогу протягом двох місяців з початку опалювального сезону (середина жовтня 2021 року), то субсидію нададуть з початку такого сезону.

Фото з Pixabay.

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