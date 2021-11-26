До киян, які заборгували за тепло, почали застосовувати штрафні санкції: скільки і кому доведеться «доплатити»

У Києві, де споживачі заборгували за опалення та гарячу воду близько 3,5 млрд. гривень, до боржників застосують штрафні санкції.

Так, у Київтеплоенерго повідомили, що «змушені застосовувати 3% річних та інфляційні втрати до боржників, які тривалий час накопичують борги і відмовляються їх реструктуризувати».

У компанії додали, що значна кількість боржників — кияни, які мешкають у центрі столиці у квартирах площею 100 квадратних метрів і більше. Саме до них компанія застосує санкції.

«Щоб уникнути фінансових санкцій, клієнт-боржник може укласти угоду про реструктуризацію боргу — він платитиме прийнятними для сімейного бюджету частинами», — зазначили у Київтеплоенерго та розповіли, як можна реструктуризувати борги:

звернутися через месенджер у Facebook або Skype до Центру комунального сервісу (ЦКС). Надіслати фото чи скан-копії: паспорти/ID-картки, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, правовстановлюючого документу на квартиру або витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно, довіреності (якщо договір укладатиме уповноважена особа).

Залишити електронну заявку у ЦКС .

Записатися на прийом до найближчого відділення ЦКС в електронну чергу.

Звернутися листом до СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» за адресою вул. Жилянська, 83/53.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін вніс зміни до ухвали, змінивши суму заборгованості за оплату послуг ЖКГ, яка дозволяє звертатися за наданням субсидії. Субсидію не призначать за наявності простроченої більш ніж на три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не закінчився та загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 680 гривень. Раніше ця сума складала 340 гривень.

Фото з Pixabay.

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