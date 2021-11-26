Бізнесу підвищили штрафи за ухилення від сплати податків: кому доведеться сплачувати до 119 тисяч грн

В Україні набув чинності закон про діяльність Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке розслідуватиме кримінальні порушення в економіці.

Закон 1888-IX про діяльність БЕБ передбачає, зокрема, посилення відповідальності за навмисну несплату податків, зборів та обов'язкових платежів.

Якщо раніше підприємці отримували від 51 до 85 тисяч гривень штрафу (3000−5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), то зараз суми становлять 85−119 тисяч гривень.

Документ також закріплює повноваження Бюро, до якого перейшли функції податкової міліції та СБУ.

Зазначається, що Бюро наділене повноваженнями здійснювати оперативно-розшукову діяльність та попереднє розслідування у межах передбаченої законом підслідності.

Перші справи передадуть до Бюро за два місяці.

Докладно про те, що зміниться для бізнесу після початку роботи Бюро економічної безпеки у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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