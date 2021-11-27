27.00 / 27.24 30.23 / 30.61
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українцям через три дні підвищать пенсії: хто отримуватиме на 800 грн більше

8:24 27 листопада 2021
гроші

У грудні українським пенсіонерам проведуть низку перерахунків пенсій. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії. Цифри закладено у бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік.

Мінімальна пенсія, яка не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, зросте з 1854 до 1934 грн.
Нині в Україні понад мільйон пенсіонерів отримують менше ніж 3000 грн.

Максимальна пенсія, яка становить 10 мінімальних, зросте на 800 грн — з 18540 до 19340 грн.
Максимальну пенсію в Україні отримують ті люди, які свого часу офіційно отримували зарплату у сім разів вищу за середню по країні. Але таких українців невеликий відсоток.

Читайте також: Субсидію можуть оформити студенти та безробітні: що для цього потрібно

Українці, яким виповнилося 65 років, та які мають 30/35 років страхового стажу, мають право на пенсію розміром від 40% мінімальної. З 1 грудня їхня пенсія збільшиться на 200 грн — з 2400 до 2600 грн.

Читайте також: Аліментнику на замітку: у яких випадках суд може скасувати стягнення грошей на користь дитини

З 1 грудня зростуть і надбавки до пенсії за наднормативний стаж. Для жінок це понад 30 років, для чоловіків — понад 35 років. За кожний додатковий рік роботи максимальна доплата становить 1% від мінімальної пенсії. З 1 грудня 2021 року щороку понад норму додаватимуть до пенсії 19,34 грн.

Приблизно 890 тисяч пенсіонерів віком від 75 до 80 років отримають збільшення у розмірі близько 400 грн. Це підвищення передбачено програмою індексації доходів та не пов'язане ні з підвищенням прожиткового мінімуму, ні з перерахунком мінімальної зарплати.

Читайте також: Кому та на скільки підвищать пенсії з 1 грудня: «розшифровка» за категоріями пенсіонерів

Фото: https://ua.depositphotos.com

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

Собака та щеня

Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Кричевський

Виконавець хіта 90-х «Мій номер 245» Гарік Кричевський видав доньку заміж: опубліковано відео красуні-нареченої та її нареченого

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.