Українцям через три дні підвищать пенсії: хто отримуватиме на 800 грн більше

У грудні українським пенсіонерам проведуть низку перерахунків пенсій. Перерахунок відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії. Цифри закладено у бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік.

Мінімальна пенсія, яка не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, зросте з 1854 до 1934 грн.

Нині в Україні понад мільйон пенсіонерів отримують менше ніж 3000 грн.



Максимальна пенсія, яка становить 10 мінімальних, зросте на 800 грн — з 18540 до 19340 грн.

Максимальну пенсію в Україні отримують ті люди, які свого часу офіційно отримували зарплату у сім разів вищу за середню по країні. Але таких українців невеликий відсоток.

Українці, яким виповнилося 65 років, та які мають 30/35 років страхового стажу, мають право на пенсію розміром від 40% мінімальної. З 1 грудня їхня пенсія збільшиться на 200 грн — з 2400 до 2600 грн.

З 1 грудня зростуть і надбавки до пенсії за наднормативний стаж. Для жінок це понад 30 років, для чоловіків — понад 35 років. За кожний додатковий рік роботи максимальна доплата становить 1% від мінімальної пенсії. З 1 грудня 2021 року щороку понад норму додаватимуть до пенсії 19,34 грн.

Приблизно 890 тисяч пенсіонерів віком від 75 до 80 років отримають збільшення у розмірі близько 400 грн. Це підвищення передбачено програмою індексації доходів та не пов'язане ні з підвищенням прожиткового мінімуму, ні з перерахунком мінімальної зарплати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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