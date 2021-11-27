Пенсії військовим в Україні підвищать: коли можна розраховувати на надбавку

З 1 грудня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму учасники бойових дій отримуватимуть надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, пише prostopravo.

Оскільки мінімальна пенсія з 1 грудня становитиме 1934 грн, надбавка для УБД становитиме 483,5 грн відповідно.

Учасникам війни, нагородженим медаллю чи орденом, додаткова надбавка становитиме ще 386,8 грн (зараз 370,8), а учасники війни отримають + 290,1 грн (278,1 грн зараз).

З 1 липня мінімальна виплата для учасників бойових дій становить не менше ніж 210% прожиткового мінімуму або 3893,40 грн. Доплата до необхідного рівня встановлюється у разі, якщо розмір виплати менший за цей рівень.

Виплати для інвалідів війни будуть у такому розмірі:

- інваліди першої групи — 12571 грн, зараз — 12051 грн;

- інваліди другої групи — 10 153,5 грн, зараз — 9733,5 грн;

- інваліди третьої групи — 6962,4 грн, зараз — 6674,4 грн.

На час дії особливого періоду, що триває з 17 березня 2014 року, пенсіонерам, які покликані на військову службу, виплата пенсії не припиняється.

Тим військовим пенсіонерам, яким ще до початку особливого періоду було припинено виплату пенсій на час їхньої служби, при звільненні пенсія виплачуватиметься з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. Якщо в результаті перерахунку новий розмір вийде меншим, ніж був до призову, то суму виплати залишать незмінною.

Індексацію військових пенсій уряд обіцяє провести у 2022 році.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року також буде збільшено мінімальну пенсію кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників України, які загинули під час бойових дій на Донбасі.

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