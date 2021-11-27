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Гроші

Оновлюється раз на місяць: українцям розповіли, як перевірити, чи покладена їм субсидія

11:02 27 листопада 2021
гроші

У листопаді в Україні змінилися правила надання субсидій. Українці можуть перевірити призначення житлової субсидії у Єдиному реєстрі отримувачів субсидій.

Як це зробити йдеться на сторінці Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.

Щоб знайти у реєстрі себе, потрібно на сторінці центру заповнити дані та натиснути «Шукати».

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Для користувачів доступна інформація про те, чи призначено субсидію, термін, на який вона призначена, яка сума щомісячних нарахувань.

Інформація в реєстрі оновлюється один раз на місяць — на початку місяця за попередній місяць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що субсидію можуть оформити студенти та безробітні.

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