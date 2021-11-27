З січня вимоги до стажу посилять: хто не зможе вийти на пенсію у 60 років, та що йому робити

В Україні посилюються вимоги до страхового стажу, який необхідний для оформлення пенсії. У 2022 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати 29 років стажу.

Українці, які мають у 2022 році від 19 до 29 років стажу, зможуть піти на заслужений відпочинок у 63 роки. До 65 років будуть змушені працювати ті люди, які станом на 2022 рік заробили від 15 до 19 страхового стажу.

Українці, які мають менше ніж 15 років стажу, залишаться взагалі без пенсії. Вони зможуть претендувати на допомогу від держави для осіб, доходи яких не покривають прожитковий мінімум і які втратили працездатність (досягли пенсійного віку).

Але вихід є. Ще до досягнення пенсійного віку стаж можна докупити тим українцям, які не працюють та займаються вихованням дитини. Вони можуть добровільно платити до Пенсійного фонду 22% від мінімальної зарплати щомісяця, і їм зараховуватиметься стаж.



Для тих, хто вже досяг пенсійного віку, стаж також можна докупити. Тоді потрібно буде заплатити 44% мінімальної зарплати за кожен місяць, що бракує. Але суму потрібно виплатити одноразово.

Для цього необхідно подати:

- заяву;

- копію трудової книжки;

- витяг з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

- копію документа, що засвідчує особу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, кому з українських пенсіонерів з 1 грудня збільшать пенсію на 800 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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