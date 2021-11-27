В Україні підвищать податок для працюючих українців: скільки доведеться платити ФОПам

З 1 грудня 2021 року в Україні у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати збільшиться прив'язаний до неї розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це йдеться у законі про державний бюджет на 2021 рік. Як відомо, ЄСВ сплачується за ставкою 22% від мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір ЄСВ зросте з 1320 до 1430 гривень, а максимальний розмір — з 19800 до 21450 гривень.

6500 грн (мінімальна зарплата з 1 грудня) х 15 (15 розмірів мінімальної заробітної плати) x22% = 21 450

Підвищення мінімальної зарплати торкнеться підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Підприємці першої групи з 1 січня 2022 року сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 248 гривень на місяць. Для підприємців другої групи єдиний податок становитиме 1300 гривень на місяць.

Для підприємців третьої групи ставка єдиного податку залишиться на рівні 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року усі фізособи-підприємці мають використовувати касові апарати та видавати своїм клієнтам чеки. Докладніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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