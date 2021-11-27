27.01 / 27.26 30.30 / 30.71
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні підвищать податок для працюючих українців: скільки доведеться платити ФОПам

14:35 27 листопада 2021
податки

З 1 грудня 2021 року в Україні у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати збільшиться прив'язаний до неї розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це йдеться у законі про державний бюджет на 2021 рік. Як відомо, ЄСВ сплачується за ставкою 22% від мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір ЄСВ зросте з 1320 до 1430 гривень, а максимальний розмір — з 19800 до 21450 гривень.

6500 грн (мінімальна зарплата з 1 грудня) х 15 (15 розмірів мінімальної заробітної плати) x22% = 21 450

Підвищення мінімальної зарплати торкнеться підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Підприємці першої групи з 1 січня 2022 року сплачуватимуть єдиний податок у розмірі 248 гривень на місяць. Для підприємців другої групи єдиний податок становитиме 1300 гривень на місяць.

Для підприємців третьої групи ставка єдиного податку залишиться на рівні 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року усі фізособи-підприємці мають використовувати касові апарати та видавати своїм клієнтам чеки. Докладніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Лілія

«Ноги до вух» міцно стоять на землі: наречена Мурата показала, що в ній краще, ніж у Ані Лорак

жінка

З січня вимоги до стажу посилять: хто не зможе вийти на пенсію у 60 років, та що йому робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.