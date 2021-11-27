Як отримати пенсію, якщо бракує страхового стажу: три важливі умови

Вимоги до стажу для отримання пенсії поступово підвищуються. Особам, хто виходить на заслужений відпочинок у 2021 році потрібно мати не менше 28 відпрацьованих років. У 2022 році вимагатимуть 29 років офіційного стажу. До 2028 року для пенсії потрібні будуть не менше 35 відпрацьованих років, причому за умови, що роботодавець не ухиляється від відрахувань до Пенсійного фонду.

Якщо ці умови не виконуються, і стажу не вистачає, тоді можливі три варіанти дій:

отримувати соціальну пенсію. Базова виплата з 1 грудня 2021 року становитиме 1934 грн.

продовжувати працювати, доки стажу не буде достатньо;

докупити відсутні роки стажу.

Останній варіант у Мінсоцполітики рекомендують тим, хто був працевлаштований нелегально, перебував на заробітках за кордоном та в інших випадках, коли роки роботи ніяк не підтвердити офіційними документами. Докупити місяць стажу коштуватиме 1320 грн (22% від мінімальної зарплати) або 1430 грн з 1 грудня 2021 року. Якщо докуповується стаж за минулі періоди, то вартість кожного місяця стажу вдвічі вища і становить 2640 грн або 2680 грн з 1 грудня 2021 року.

Як розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «ФАКТАМ», для купівлі стажу у Пенсійному фонді України необхідно укласти договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. «Фактично, це можливість сплатити ЄСВ за ті періоди, коли людина не сплачувала єдиного соціального внеску в Україні», — пояснила міністр.

Для оформлення договору необхідно подати:

заяву;

копію документа, що засвідчує особу (копію паспорта);

виписку із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

копію трудової книжки.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики підрахували, що до 2028 року лише половина претендентів на пенсію зможе отримувати виплати, досягнувши 60-річного віку. 5 відсотків будуть змушені працювати до 65 років, а 40% - до 63 років.

Фото pixabay.com

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