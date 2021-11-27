Вихід на пенсію у 2022 році: 3 важливі умови для отримання виплат

В 2022 році підвищаться вимоги до страхового стажу для тих, хто має намір вийти на пенсію. Піти на заслужений відпочинок у 60 років зможуть лише особи, які відпрацювали 29 років та відраховували при цьому внески до Пенсійного фонду. Для решти претендентів на пенсію законом передбачені такі правила:

Піти на пенсію у 63 роки можна, маючи стаж 19−29 років;

можна, маючи стаж років; Перейти в ряди пенсіонерів у 65 років можна, маючи стаж від 15 до 19 років .

Ті, хто вже не може працювати, але офіційно має стаж менше 15 років, можуть розраховувати на державні виплати лише після досягнення 65-річного віку. Виплати при цьому відповідають прожитковому мінімуму для тих, хто втратив працездатність: до 1 липня 2022 року — 1934 грн, з липня до грудня 2022 року — 2027 грн, з 1 грудня 2022 року — 2093 грн.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, як докупити необхідний стаж, якщо його не вистачає, та як можна оформити пенсію «за шкідливість» за роботу у важких умовах.

Фото pixabay.com

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